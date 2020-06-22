Вышел новый эффектный трейлер к фильму The King's Man

Киноманов ждет классический экш с элементами исторической драмы.

Фильм The King's Man должен был появиться на экранах кинотеатров еще в ноябре прошлого года. При этом его перенесли на весну текущего года.

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Согласно дате релиза, фильм выйдет в прокат 18 сентября 2020 года. Главные роли сыграли Рэйф Файнс, Том Голландер, Джемма Артретон и Чарльз Дэнс.

Картина The King's Man рассказывает о зловещем тайном обществе, во главе которого стоит сам Распутин. Организация попытается создать в Европе масштабную войну. Но вот остановить этот произвол смогут только британские шпионы.

Как сообщал УНИАН, каким фильмом откроют украинские кинотеатры после карантина.

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