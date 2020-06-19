Стало известно, каким фильмом откроют украинские кинотеатры после карантина

Украинские кинотеатры откроют фильмом "Неистовый".

Фильм "Неистовый" откроет показ в украинских кинотеатрах после карантина. В триллере сыграет лауреат "Оскара" Рассел Кроу. Дистрибьютор Volga Ukraine заявил, что премьера фильма состоится 16 июля.

По сюжету водитель автомобиля ссорится на дороге с матерью-одиночкой. Женщина даже не подозревает, что он станет ее злейшим врагом. Герой Рассела не остановится ни перед чем, пока не преподнесет женщине и ее семье страшный урок. Матери-одиночке с сыном придется выживать в этой смертельной игре.

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