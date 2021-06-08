Актриса сериала ответила зрителям, которые поставили очень низкие оценки сериалу.

Главная актриса сериала "Анна Болейн" Джоди Тёрнер-Смит заявила, что этим шоу они никак не стирают присутствие белых людей.

Отметим, на портале IMDb средняя оценка шоу составила всего лишь 1.2 из 10. Зрители также поставили низкие оценки. Из 124 рецензий пользователей у 95 стоит оценка 1 из 10. И все из-за того, что главную роль сыграла темнокожая актриса.

Видимо, такая ситуация пришлась не по душе Джоди Тёрнер-Смит, и она решила ответить киноманам.

"Я думаю, что нюанс, который упускают люди, заключается в том, что исторически цветные люди были вычеркнуты из историй, и поэтому их человеческое присутствие было стёрто. Этим шоу мы никак не стираем присутствие белых людей", - сказала актриса.

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Автор: Диана Могилевич