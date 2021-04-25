Звездного тренера Монатика поразило выступление Паучека.

Участник команды Димы Монатика Тема Паучек открыл суперфинал шоу "Голоса страны-11". Он мощно исполнил хит "Океана Ельзи "Там, де нас нема".

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После выступления звездный тренер сказал Теме, что он - действительно "голос страны", он - готовый артист.

Проголосовать за Паучека можно смс-сообщением с кодом 11 на номер 7914 и звонить на номер 0900 9000 11. В приложении 1+1 video есть возможность отправить супер-голос, равный семи обычным голосам.

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Автор: Ольга Робейко