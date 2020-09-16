Фильм Тайка еще не готов / eastnews.ua
Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити работает над новой комедией про пиратов.
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Комедия "Наш флаг означает смерть" расскажет об аристократе Стиде Боннет, передает deadline.
Аристократу надоедает богатая жизнь и он решает начать карьеру пирата. Сам Вайтити выступит не только режиссером, но и продюсером пилотного эпизода.
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