Кинорежиссер готовит комедию про пиратов.

Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити работает над новой комедией про пиратов.

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Комедия "Наш флаг означает смерть" расскажет об аристократе Стиде Боннет, передает deadline.

Аристократу надоедает богатая жизнь и он решает начать карьеру пирата. Сам Вайтити выступит не только режиссером, но и продюсером пилотного эпизода.

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Автор: Диана Могилевич