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Рок на паркете: стало известно имя еще одной участницы новых "Танцев со звездами"

13:45, 24 июля 2020
Кино и музыка
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Юлия бросила вызов участнице группы "НЕАНГЕЛЫ" Славе Каминской / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge – ежегодный звездный челендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

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Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина приняла нынешний вызов #танціззіркамиchallengе от актрисы Дарьи Петрожицкой, которая тоже стала участницей проекта. Юлия сообщила о своем участии в "Танцах со звездами", разместив на собственных официальных страницах в социальных сетях динамичное видео, в котором изменяет домашний образ на танцевальный.

Юлия бросила вызов участнице группы "НЕАНГЕЛЫ" Славе Каминской, которая уже участвовала в "Танцах со звездами-2", однако из-за травмы не смогла выйти на паркет.  

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Теги: #певица#танцы со звездами