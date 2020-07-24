Рок на паркете: стало известно имя еще одной участницы новых "Танцев со звездами"

Так, фронтвумен гурту «The HARDKISS» Юлія Саніна (@the_hardkiss) приймає танцювальний виклик від Дар'ї Петрожицької і вже цієї осені підкорюватиме серця глядачів у #танціззірками 😍 Юлія передає #танціззіркамиchallenge учасниці гурту «НЕАНГЕЛИ» Славі Камінській (@babaslavka), яка вже брала участь у «Танцях з зірками-2», проте через травму не змогла вийти на паркет. Чи погодиться Слава ще раз взяти участь у шоу, як думаєш? 😉

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 24 Июл 2020 в 2:08 PDT