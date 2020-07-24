Рок на паркете: стало известно имя еще одной участницы новых "Танцев со звездами"
Уже этой осенью на телеканале "1+1" стартует новый сезон шоу "Танцы со звездами".
Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge – ежегодный звездный челендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.
Так, фронтвумен гурту «The HARDKISS» Юлія Саніна (@the_hardkiss) приймає танцювальний виклик від Дар'ї Петрожицької і вже цієї осені підкорюватиме серця глядачів у #танціззірками 😍 Юлія передає #танціззіркамиchallenge учасниці гурту «НЕАНГЕЛИ» Славі Камінській (@babaslavka), яка вже брала участь у «Танцях з зірками-2», проте через травму не змогла вийти на паркет. Чи погодиться Слава ще раз взяти участь у шоу, як думаєш? 😉
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Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина приняла нынешний вызов #танціззіркамиchallengе от актрисы Дарьи Петрожицкой, которая тоже стала участницей проекта. Юлия сообщила о своем участии в "Танцах со звездами", разместив на собственных официальных страницах в социальных сетях динамичное видео, в котором изменяет домашний образ на танцевальный.
Юлия бросила вызов участнице группы "НЕАНГЕЛЫ" Славе Каминской, которая уже участвовала в "Танцах со звездами-2", однако из-за травмы не смогла выйти на паркет.
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