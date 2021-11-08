В воскресенье, 7 ноября, состоялся десятый эфир шоу "Танцы со звездами".

7 ноября участники шоу "Танцы со звездами" выступали вместе со своими семьями. Актер Артур Логай вышел на сцену со своей супругой и 4-летним сыном, а вот Дмитрий Каднай и Алина Ли танцевали с отцом певца. Кроме того, и другие участники продемонстрировали душевные постановки.

Но и на этом сюрпризы не закончились. Также участники шоу станцевали по одному танцу из бальной программы. Кроме того, на главном паркете Украины также выступил Welboy с новым хитом "Вишни".

Но, несмотря на все старания и достижения звезд, голосование никто не отменял. Так, в зону риска попали две пары – Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук и Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

За пару Александры и Юрия зрители проголосовали хуже всех, поэтому они покинули проект, не дойдя до финала.

В этом выпуске они исполнили самбу под песню Minelli "Rampampam".

Отметим, начиная с девятого эфира зрители могут голосовать за звезд, которых хотят видеть в следующем сезоне "Танцев со звездами".

Напомним, ранее Илона Гвоздева отреагировала на вылет MELOVIN из шоу "Танцы со звездами".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич