В девятом эфире "Танцев со звездами" шоу покинула самая эпатажная пара - Лиза Русина и MELOVIN.

Хореограф Илона Гвоздева эмоционально отреагировала на вылет певца MELOVIN из шоу "Танцы со звездами".

На своей странице в Instagram она написала эмоциональный пост.

Читайте такжеMELOVIN отметился дерзкой выходкой на "Танцах со звездами" после вылета из шоу (видео)"Не благодарите! И помните, все в этой жизни бумеранг! Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не кидайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать! Простите, накипело, и справедливость восторжествовала!" – заявила Илона.

Также в посте она опубликовала видео, на котором танцует ча-ча-ча, а на фоне по ТВ показывают результаты голосования на "Танцах со звездами".

Конфликт между Гвоздевой и MELOVIN

Все началось с того, что Гвоздеву пригласили четвертой судьей в шоу "Танцы со звездами". Тогда она раскритиковала партнершу MELOVIN Лизу Русину, назвав ее недостаточно универсальной.

Затем был словесный баттл в соцсетях, после чего певец, его партнерша и Гвоздева станцевали в трио на шоу. Казалось, вот оно, примирение. Но нет: позже последовали взаимные претензии: Гвоздева писала, что пара пропускала тренировки и несерьезно к ним относилась. А Мел заявил, что Илона "пробила дно человечности".

Автор: Ольга Робейко