В финале за победу соревнуются три пары.

В воскресенье, 29 ноября, состоится финал шоу "Танцы со звездами", который погрузит зрителей в атмосферу рождественских праздников.

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Звездные пары исполнят три танца, а среди приглашенных гостей эфира на паркет выйдет певец Дан Балан. Об этом сообщили в пресс-службе "1+1".

В четырнадцатом эфире зрители узнают, кто победил в шоу "Танцы со звездами". В финале за победу соревнуются три пары.

Звездные пары исполнят три танца: первый – с которым пришли на проект, второй – самый яркий танцевальный номер сезона и третий – новый танец.

Спецгостями эфира станут сразу несколько артистов, среди которых тренер вокального шоу "Голос країни", певец Дан Балан.

"Танцы со звездами": кто прошел в суперфинал

В воскресенье, 22 ноября, на канале "1+1" состоялся полуфинал обновленного четвертого сезона проекта "Танцы со звездами". Каждая пара настолько ошеломила судей и зрителей, что никто на этой неделе не покинул проект. Поэтому борьбу за кубок продолжаютЮлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер с Кириллом Васюком.

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Автор: Ольга Робейко