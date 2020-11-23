Все три пары остались в проекте.

В воскресенье, 22 ноября, на канале "1+1" состоялся полуфинал обновленного четвертого сезона проекта «Танцы со звездами».

В тринадцатом выпуске участники исполнили по три танца. Звезды вышли на паркет со своими партнерами, а также впервые в истории шоу станцевали с ведущими проекта.

Каждая пара настолько ошеломила судей и зрителей, что никто на этой неделе не покинул проект. Поэтому борьбу за кубок продолжают Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер с Кириллом Васюком.

Читайте такжеПолуфинал «Танцев со звездами-4»: Тина Кароль станцует с Юлией Саниной, Олег Винник - с Сантой Димопулос, а Юрий Горбунов - вместе с Надеждой Мейхер

Напоминаем, каждое воскресенье зрители могут поддержать своих фаворитов. Условия голосования остаются неизменными: отдать голос зрители смогут позвонив, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении «1plus1.video».

С одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а также можно голосовать с помощью мобильного приложения «1plus1.video». В нем доступна функция «Суперголос», равная 7 смс сообщением. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 «Суперголосов» за одного участника.

Смотрите шоу «Танці з зірками» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН