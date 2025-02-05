В мировой прокат картина выйдет уже в июле этого года.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер новой части научно-фантастической франшизы, которую ввел режиссер Стивен Спилберг. Фильм "Мир Юрского периода: Возрождение" сочетает в себе звездный актерский состав, динозавров, экшн и интересный сюжет.

События в картине разворачиваются через пять лет после событий "Доминиона", которые были изображены в ленте "Мир Юрского периода: Доминион" 2022 года. Экология планеты Земля стала смертоносной для динозавров, вследствие чего большинство из них вымерло. Оставшиеся существуют в изолированной экваториальной среде с климатом, подобным тому, в котором они когда-то процветали.

Эксперт по тайным миссиям Зора Беннетт возглавляет команду спасателей. Их задачей является прибыть в Парк Юрского периода и взять ДНК трех динозавров, обитающих в воздухе, на суше и в воде. Части их ДНК содержат ключ к лекарствам, которые могут спасти человечество. Однако лодка команды попадает в аварию из-за мародерства водных рептилий. Беннет и ее помощники оказываются на острове, где сталкиваются со зловещим открытием, которое десятилетиями скрывали от мира.

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Режиссером картины выступил Гарет Эдвардс, а сценарий к фильму написал автор первого "Парка Юрского периода" и его сиквела Дэвид Кэпп. Сам Спилберг, Фрэнк Маршалл и Патрик Кроули стали исполнительными продюсерами.

Главную роль Беннет исполнила Скарлетт Йоханссон ("Мстители", "Трудности перевода"). Она снялась в ленте вместе с Джонатаном Бейли ("Злая", сериал "Бриджертоны"), Мануэлем Гарсиа-Рульфо (сериал "Линкольн для адвоката"), Рупертом Фрэндом ("Смерть Сталина", сериал "Родина"), Магершалом Али ("Зеленая книга", "Лунный свет"), Эдом Скрейном (сериал "Игра престолов", "Мятежная луна").

Премьера "Мир Юрского периода: Возрождение" в мировом прокате запланирована на 2 июля 2025 года. К слову, каждый из трех последних фильмов во франшизе "Мир Юрского периода" с 2015 года собрал в прокате более миллиарда долларов.

Напомним, ранее Marvel показал первый трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги" Премьера супергеройской ленты состоится уже в этом году.

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