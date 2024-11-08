Саймон Кинберг уже подписал соглашение о написании сценария для новой части в эпической франшизе.

Кинокомпания Lucasfilm начала работу над новой трилогией "Звездных войн". Сценарий к фильмам напишет создатель "Людей Икс" Саймон Кинберг вместе с руководителем киностудии Кэтлин Кеннеди, сообщает Variety.

Как указано в издании, Кинберг уже подписал соглашение о создании сценария для трилогии, в которой появятся новые персонажи. Пока сюжет 10-12 фильмов не раскрывают, но новая история не будет связана с предыдущими трилогиями "Звездных войн". Ранее ходили слухи, что эти картины могут продолжить "Сагу Скайуокера", которая завершилась в 2019 году. Однако представители Lucasfilm опровергли эту информацию.

По предварительным данным, премьеры первых двух лент в трилогии, которые пока не получили название, запланированы на 8 декабря 2026 года и 17 декабря 2027 года.

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Кинберг наиболее известен, как продюсер и сценарист франшизы "Люди Икс" от 20th Century Fox. В частности, "Последняя битва" 2006 года, "Первый класс" 2011 года, "Дни минувшего будущего" 2014 года, "Дэдпул" 2016 года и "Логан" 2017 года.

Кстати, это уже не первый раз, когда Саймон будет работать над "Звездными войнами". Ранее он был одним из создателей мультсериала от Disney "Звездные войны: Повстанцы", который он создал в соавторстве с Дэйвом Филони и Кэрри Бек. А также сценарист консультировал режиссера Джей Джей Абрамса по фильму "Звездные войны: Пробуждение силы" 2015 года.

О чем фильмы "Звездные войны"

"Звездные войны" рассказывают об эпической борьбе между светом и тьмой, а также о приключениях героев в далекой галактике, где происходит конфликт между Империей, повстанцами, джедаями и ситхами.

Сюжет фильмов вращается вокруг противостояния повстанцев и Империи, а также становления Люка Скайуокера как джедая. Люк, вместе с принцессой Леей и Ханом Соло, пытается остановить Дарта Вейдера и злого Императора, которые стремятся господствовать над галактикой. Их борьба приводит к краху Республики и возникновению Галактической Империи.

В последней трилогии рассказывается о новом поколении героев, таких как Рей, Финн и По Дамерон, которые продолжают борьбу против темной стороны, воплощенной в лице Кайло Рена и Верховного Лидера Сноука.

Напомним, ранее Netflix показал официальный тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". Картину можно будет увидеть уже этой зимой.

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