Песня о том, что нужно ценить каждый миг своей жизни.

Группа SunSay презентовала клип на песню "Гори дотла", которая была написана еще год назад. В период, когда только начиналась пандемия коронавируса.

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Главные герои - пара влюбленных, которые оказываются перед сложным выбором, но в итоге принимают решение в пользу любви. Известно, что клип был снят в Харьковской области на берегу реки Северский Донец.

Отметим, что последний альбом группа выпустила четыре года назад. Сейчас они вновь усиленно работают над новым материалом, но пока не торопятся раскрывать детали.

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Автор: Диана Могилевич