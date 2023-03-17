В украинских кинотеатрах документальный фильм "Стражи планеты" появится 20 апреля 2023 года.

Вышел трейлер масштабной французской документальной ленты "Стражи планеты" (Les gardiennes de la planete), в которой в украинской версии рассказчик будет говорить голосом известного режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева.

Вооружившись терпением и современными средствами съемки, создатели фильма отправились в кругосветное путешествие, в котором вблизи зафиксировали зрелищные кадры жизни китообразных. Цель ленты – приподнять завесу над загадочными морскими созданиями, которые являются важной составляющей мировой экосистемы.

Картина представляет собой удивительную Одиссею по неизведанным территориям к едва изученным китам. Зрители познакомятся с их невероятными способностями и чрезвычайно насыщенной и сложной социальной жизнью. Повествование в фильме ведется с точки зрения кита.

Создатели ленты пытались произвести для зрителей эффект присутствия, а порой даже дать возможность посмотреть на мир глазами китов. Для создания такого опыта было необходимо подобраться как можно ближе к животным. Режиссер Жан-Альбер Лиевр стремился воплотить это с заботой о спокойствии главных героев и минимизацией воздействия на окружающую среду. Реализовать этот замысел было возможно только в условиях хорошей погоды, яркого естественного света, установленного контакта с животными – чтобы они позволяли приблизиться, а также высокотехнологичного оборудования, которое позволяло команде оставаться малозаметной.

Картина уже вышла в прокат во Франции, где получила ряд положительных отзывов прессы. В частности, журнал Marie Claire назвал ленту "великолепной", а издание Le Parisien написало, что "от картинки перехватывает дух".

В украинских кинотеатрах документальный фильм "Стражи планеты" появится 20 апреля 2023 года.

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