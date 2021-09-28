Объявлена дата старта нового сезона масштабной костюмированной мелодрамы "Крепостная".
Премьера третьего сезона состоится 1 ноября о 20:15 на СТБ, сообщает пресс-служба телеканала.
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Сюжет нового сезона сериала "Крепостная"
Зрители наконец узнают, какие новые испытания ждут Екатерину и других главных героев. Самый важный вопрос - жив ли Андрей Жадан?
История Петра Червинского начнется с возвращения домой. На пути кухарки Павлины появится мужчина, который попытается доказать, что любовь возможна в любом возрасте.
Ранее актриса Ксения Мишина, сыгравшая жесткую помещицу Лидию Шефер в популярном сериале "Крепостная", рассказала, что в новом сезоне главная героиня Екатерина должна встретить новую любовь.
Почему сериал "Крепостная" стал популярным?
"Крепостная" завоевала международный рынок. В июле 2019 года сериал с потрясающим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с "Игрой престолов".
Также сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию, Чехию, Венгрию, Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в балканские страны.
Кроме того, сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал.