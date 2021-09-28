Стало известно, когда выйдет новый сезон сериала "Крепостная"

Новый сезон "Крепостной" будет богат на харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. Один из них - звезда украинского кино Сергей Стрельников. Также появится актер сериалов "Поймать Кайдаша" и "И будут люди" Виктор Жданов.

Объявлена дата старта нового сезона масштабной костюмированной мелодрамы "Крепостная". Премьера третьего сезона состоится 1 ноября о 20:15 на СТБ, сообщает пресс-служба телеканала. Читайте такжеПоявились подробности нового сезона сериала "Крепостная" (фото) Сюжет нового сезона сериала "Крепостная" Зрители наконец узнают, какие новые испытания ждут Екатерину и других главных героев. Самый важный вопрос - жив ли Андрей Жадан? История Петра Червинского начнется с возвращения домой. На пути кухарки Павлины появится мужчина, который попытается доказать, что любовь возможна в любом возрасте. Ранее актриса Ксения Мишина, сыгравшая жесткую помещицу Лидию Шефер в популярном сериале "Крепостная", рассказала, что в новом сезоне главная героиня Екатерина должна встретить новую любовь. Почему сериал "Крепостная" стал популярным? "Крепостная" завоевала международный рынок. В июле 2019 года сериал с потрясающим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с "Игрой престолов". Также сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию, Чехию, Венгрию, Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в балканские страны. Кроме того, сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал. Автор: Ольга Робейко

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