Создатели обещают удивить зрителей.

Недавно стриминговый сервис Netflix анонсировал новый сезон сериала "Игра в кальмара" (Squid Game). Однако на днях стали известны первые подробности популярной южно-корейской киноленты. Об этом пишет издание Mirror.

Кроме того, что в продолжении сериала фанаты увидят любимых актеров Ли Чон Че и Ли Бьон Хона, создатели интригуют новыми персонажами и правилами. Они отмечают, что игра главного героя Ги Хуна еще незавершена и он будет вынужден снова играть. Мужчина полон решимости найти ответственных за проведение игр и уничтожить их. Также на постере нового сезона написана фраза: "Игра не остановится", которая намекает на вероятные изменения правил для победы участников.

Интересно, что в синопсисе говорится и о совершенно новых играх, которые будут добавлены, однако какими именно они будут - пока это держится в тайне.

К слову, второй сезон сериала "Игра в кальмара" будет доступен на Netflix с 26 декабря, а третий запланирован уже на 2025 год.

Что известно о сериале "Игра в кальмара"

Сюжет сериала "Игра в кальмара" разворачивается вокруг таинственной игры на выживание 456 человек, у которых финансовые проблемы. В течение шести дней они должны проходить по одной детской игре. За их попытками выиграть наблюдают сильные мира сего. Если участники проигрывают, то сразу умирают. А в конце победитель имеет возможность получить выигрыш в размере 45,6 млрд вон (примерно 38,5 млн долларов).

Напомним, недавно вышел первый трейлер фильма "Мики 17" с Робертом Паттинсоном.

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