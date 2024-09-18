В украинский прокат этот новаторский кинематографический проект от оскароносного сценариста и режиссера Пона Джун-Хо выйдет 30 января 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый трейлер научно-фантастического фильма "Микки 17" (Mickey 17) с Робертом Паттинсоном (франшиза "Сумерки", "Бэтмен", "Тенет", "Маяк").

"Микки 17" – это следующий новаторский кинематографический проект от оскароносного сценариста и режиссера фильма "Паразиты" Пона Джун-Хо, также известного по фильмам "Сквозь снег" и "Окча".

Литературной основой сценария фильма стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона "Микки-7". Главный герой – робот по имени Микки, который участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Это "восстанавливаемый сотрудник", чей разум после смерти загружают в новое тело. После очередной гибели Микки начинает осознавать свои отличия от других сотрудников, а во время последней он на время теряет связь с базой – когда же Микки возвращается туда, то видит, что ему уже создали замену.

Кроме Паттинсона в фильме сыграли Наоми Аки ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Моргни дважды"), Стивен Ян ("Минари", "Ноу", сериал "Ходячие мертвецы"), а также номинанты на премию "Оскар" Тони Коллетт ("Наследственность", "Достать ножи") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные", франшиза "Мстители").

Продюсерами фильма стали Деде Гарднер и Джереми Клейнер (лауреаты премии "Оскар" за "Лунный свет" и "12 лет рабства"), а также сам Пон Джун-Хо и Духо Чой ("Окча", сериал "Сквозь снег").

Оператором-постановщиком в фильме выступил Дариус Хонджи (номинация на "Оскар" за фильм "Бардо", "Окча"), а художницей-постановщицей – Фиона Кромби (номинация на премию "Оскар" за фильмы "Фаворитка", "Круэлла"). За монтаж отвечал Ян Джинмо (номинация на премию "Оскар" за фильмы "Паразиты", "Окча"), за визуальные эффекты – Дэн Гласс ("Фантастические твари: Тайны Дамблдора", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), а за костюмы – Кэтрин Джордж ("Окча", "Сквозь снег").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм "Мики 17" выйдет 30 января 2025 года.

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