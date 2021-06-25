Также сервис показал первые кадры с нового сезона.

Третий сезон популярного сериала "Половое воспитание" (Sex Education) выйдет 17 сентября 2021 года.

Об этом сообщил стриминговый сервис Netflix, выпускающий сериала, на своей странице в Twitter.

Кроме того, сервис опубликовал несколько фото с третьего сезона. На кадрах видно, что к своим ролям вернулись Эйса Баттерфилд (Отис Милберн), Эмма Макки (Мэйв Уайли), Шути Гатва (Эрик Эфьонг), Эйми Лу Вуд (Эйми Гиббс) и Коннор Суинделлс (Адам Грофф). Также известно, что в сериале вновь появится Джиллиан Андерсон (Джин Милберн).

Напомним, действие сериала разворачивается в средней школе маленького городка Мурдэйл в Великобритании. В центре сюжета - замкнутый подросток Отис Милберн, живущий со своей матерью Джин - известным специалистом по сексологии и психологии отношений. В начале первого сезона сериала он вместе с прблемной ученицей Мэйв Вайли открывает подпольную "клинику", где за деньги парочка помогает другим ученикам решать вопросы интимного характера. На протяжении двух сезонах все герои сериала и их друзья регулярно попадают в неловкие ситуации и решают собственные личные проблемы.

Сериал "Половое воспитание" получил хорошие отзывы критиков и пользовался большой популярностью среди зрителей. Причем на Rotten Tomatoes второй сезон получил оценку выше первого - 97% одобрения против 91% соответственно.

Напомним, ранее стало известно, что студия Amblin Partners во главе с американским кинорежиссером Стивеном Спилбергом заключила договор со стриминговой платформой Netflix.

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Автор: Марина Григоренко