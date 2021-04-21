На платформе Netflix часто выходят сериалы, просмотр которых непременно порадует киноманов.

Netflix – американская развлекательная компания, которая является поставщиком замечательных долгоиграющих кинопроектов. Немало сериалов снимают годами и они имеют невероятный успех у зрителей.

"Корона" / The Crown

Исторический драматический телесериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. В нем рассказывается о личной жизни членов королевской семьи: здесь и безумные потрясения, и политическая нестабильность, и дворцовые интриги, и множество межличностных конфликтов и слез. На данный момент вышло 4 сезона сериала, а всего их планируется 6.

"Половое воспитание" / Sex Education

Комедийно-драматический телесериал, действие которого разворачивается в средней школе маленького городка Мурдейл. Главный герой Отис живет с мамой, которая является известной секс-терапевтом. Вместе с подругой он организует в школе подпольные курсы сексуального воспитания для подростков, чтобы помочь им разобраться с сексуальными проблемами.

Первый сезон "Полового воспитания" вышел в январе 2019 года и стал настоящим хитом. В этом году ожидается уже третий сезон сериала.

"Ход королевы" (Ферзевый гамбит) / The Queen's Gambit

В центре сюжета драматического мини-сериала история девочки-сироты, которая открывает в себе удивительный талант к игре в шахматы. Она делает значительные успехи и обыгрывает в шахматы даже опытных игроков, попутно воюя со страстью к транквилизаторам.

Проект оказался довольно популярным, а актриса Аня Тейлор-Джой, блестяще сыгравшая гениальную шахматистку, стала настоящей звездой.

"Неортодоксальный" / Unorthodo

Четырехсерийный мини-сериал, основанный на реальных событиях. Он рассказывает историю девушки, которая сбегает из своей хасидской общины, чтобы попытаться начать новую жизнь в Берлине. Она оказывается в немецкой столице в надежде, что жизнь наконец-то изменится. Однако мрачное хасидовское прошлое все никак ее не отпускает.

"Люпен" / Lupin

Вольная киноадаптация романов Мориса Леблана о знаменитом воре ХХ века. Главный герой сериала вдохновился историей литературного персонажа и сам стал вором, живя в современном Париже.

Джентльмен-грабитель Ассан Диоп в исполнении Омара Си – не просто виртуозно грабит богатых, он еще и пытается восстановить честное имя отца, которого 25 лет назад несправедливо обвинили в преступлении и довели до самоубийства.

Первая часть сериала, состоящая из 5 эпизодов, вышла в январе 2021 года. Еще 5 эпизодов, которые будут дополнять первый сезон, выйдут летом этого года.

"Бриджертоны" / Bridgerton

Яркая костюмированная драма о высшем обществе Лондона XIX века. В ней четыре брата и четыре сестры из семьи Бриджертонов пытаются найти любовь и счастье.

Сериал снят по романам американской писательницы Джулии Квин. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2020 года, вскоре сериал был продлен на второй сезон.

"Сестра Рэтчед" / Ratched

Это своего рода приквел к драме "Пролетая над гнездом кукушки". В сериале рассказывается история жизни медсестры-тиранши Милдред Рэтчед, которую сыграла Сара Полсон.

Действие разворачивается в 1947 году, когда героиня возвращается с войны и устраивается работать медсестрой в передовую психиатрическую больницу, где проводят все новые и опасные эксперименты над человеческим разумом.

Премьера первого сезона состоялась в сентябре 2020 года. Сериал сразу был продлен на второй сезон.

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Автор: Алина Вишневская