Пока наверняка неизвестно, будет ли Спилберг снимать фильмы для сервиса.

Студия Amblin Partners во главе с американским кинорежиссером Стивеном Спилбергом заключила договор со стриминговой платформой Netflix.

Об этом сообщает Variety.

Студия совместно с Netflix будет создавать не менее двух фильмов или сериалов в год. Именно такой договор они заключили. При этом премьеры этих картин будут проходить не только на стриминговой платформе, но и их также покажут на больших экранах.

Чем известен Стивен Спилберг:

Он является одним из самых коммерчески успешных режиссёров в истории. Лауреат многих премий, в частности Центра Кеннеди, Сесиля Б. Де Милля и двух «Оскаров» за лучшую режиссуру.

Помимо режиссуры, Спилберг является одним из основателей компаний Amblin Entertainment и DreamWorks и выступил продюсером многих телесериалов и фильмов.

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Автор: Диана Могилевич