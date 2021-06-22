Студия Amblin Partners во главе с американским кинорежиссером Стивеном Спилбергом заключила договор со стриминговой платформой Netflix.
Об этом сообщает Variety.
Студия совместно с Netflix будет создавать не менее двух фильмов или сериалов в год. Именно такой договор они заключили. При этом премьеры этих картин будут проходить не только на стриминговой платформе, но и их также покажут на больших экранах.
Чем известен Стивен Спилберг:
Он является одним из самых коммерчески успешных режиссёров в истории. Лауреат многих премий, в частности Центра Кеннеди, Сесиля Б. Де Милля и двух «Оскаров» за лучшую режиссуру.
Помимо режиссуры, Спилберг является одним из основателей компаний Amblin Entertainment и DreamWorks и выступил продюсером многих телесериалов и фильмов.
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