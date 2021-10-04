Режиссер Джеймс Ганн уже снял сериал "Миротворец", а 16 октября станет известно и о втором проекте.

Американский режиссер Джеймс Ганн, который уже снял для киностудии Warner Bros сериал "Миротворец" по комиксам DC, работает над новым проектом из этой же киновселенной.

Об этом он лично сообщил фанатам в Twitter.

"Я работаю над еще одним проектом DC, помимо "Миротворца", - написал Ганн, напомнив о сериале, который должен выйти в начале 2022 года на стриминговом сервисе HBO Max.

Вероятнее всего, название нового проекта будет объявлено 16 октября на онлайн-мероприятии DC Fandome.

"Не могу дождаться показать людям, что мы подготовили", - написал режиссер под одной из публикаций DC в Twitter.

Стоит отметить, что фанатам Джеймс Ганн знаком и по фильмам из киновселенной Marvel - "Стражи галактики" и "Стражи галактики: часть 2". Сейчас он работает над продолжением дилогии.

Читайте такжеАквамен получит новый костюм в сиквеле фильма: как будет выглядеть супергерой (фото)DC Fandome - это виртуальный конвент, основанный DC вместо ежегодной выставки Electronic Entertainment Expo в 2020 году. Как ожидается, на ней будут представлены последние новинки, которые DC готовит для фанатов кинематографа, видеоигр и комиксов. Посетить его может каждый - оно будет транслироваться на сайте DC.

Как уже сообщал УНИАН, студии Warner Bros. и DC Films планируют снять фильм о новом супергерое - Часовщике из Общества справедливости Америки.

Автор: Станислав Кожемякин