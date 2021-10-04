Американский режиссер Джеймс Ганн, который уже снял для киностудии Warner Bros сериал "Миротворец" по комиксам DC, работает над новым проектом из этой же киновселенной.
Об этом он лично сообщил фанатам в Twitter.
"Я работаю над еще одним проектом DC, помимо "Миротворца", - написал Ганн, напомнив о сериале, который должен выйти в начале 2022 года на стриминговом сервисе HBO Max.
Вероятнее всего, название нового проекта будет объявлено 16 октября на онлайн-мероприятии DC Fandome.
"Не могу дождаться показать людям, что мы подготовили", - написал режиссер под одной из публикаций DC в Twitter.
Стоит отметить, что фанатам Джеймс Ганн знаком и по фильмам из киновселенной Marvel - "Стражи галактики" и "Стражи галактики: часть 2". Сейчас он работает над продолжением дилогии.
Читайте такжеАквамен получит новый костюм в сиквеле фильма: как будет выглядеть супергерой (фото)DC Fandome - это виртуальный конвент, основанный DC вместо ежегодной выставки Electronic Entertainment Expo в 2020 году. Как ожидается, на ней будут представлены последние новинки, которые DC готовит для фанатов кинематографа, видеоигр и комиксов. Посетить его может каждый - оно будет транслироваться на сайте DC.
Как уже сообщал УНИАН, студии Warner Bros. и DC Films планируют снять фильм о новом супергерое - Часовщике из Общества справедливости Америки.