Продюсировать фильм будет компания Chernin Entertainment.

Студии Warner Bros. и DC Films снимут фильм о супергерое Часовщике из Общества справедливости Америки.

Читайте такжеОпубликован финальный трейлер "Сокола и Зимнего Солдата"

Об этом сообщает Deadline.

Часовщик появился еще в 1940 году в одном из выпусков комиксов. Всего такое прозвище носили три героя - Мэттью, Рик и Рекс Тайлеры. Часовщиком назвали того, кто за один час получал сверхсилы.

Стоит отметить, что пока неизвестно, кто сыграет главную роль в фильме. А также не сообщается, когда состоится премьера картины.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич