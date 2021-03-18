Дата премьеры пока неизвестна / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Студии Warner Bros. и DC Films снимут фильм о супергерое Часовщике из Общества справедливости Америки.
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Об этом сообщает Deadline.
Часовщик появился еще в 1940 году в одном из выпусков комиксов. Всего такое прозвище носили три героя - Мэттью, Рик и Рекс Тайлеры. Часовщиком назвали того, кто за один час получал сверхсилы.
Стоит отметить, что пока неизвестно, кто сыграет главную роль в фильме. А также не сообщается, когда состоится премьера картины.
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