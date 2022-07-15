Эти киноленты точно поразят своим сюжетом и эффектами.

Фильмы ужасов любят далеко не все, но есть настолько профессиональные и крутые ленты, которые хочется пересматривать снова и снова. В нашей подборке рассказываем о топ-5, которые вы захотите посоветовать своим близким.

Скрежет

Главная героиня - 12-летняя гимнастка Тинья. Ее мама - известный видеоблогер, которая одержима хорошим имиджем и безупречной репутацией. Женщина делает все для того, чтобы их дом и атмосфера в нем были идеальными. Так и получается, но только до тех пор, пока маленькая Тинья не находит в лесу птичье яйцо. Девочка решает забрать его домой, думая, что яйца бросили и будущий птенец может погибнуть.

Дом на глубине

Видеоблогеры Тина и Бен - бывалые путешественники. Они ездят по миру, исследуя заброшки. Однажды они отправились на юго-запад Франкции, чтобы посетить заброшенное здание, которое постоянно страдает от наводнений. Удастся ли им впечатлить зрителей?

Кто не спрятался

Две молодые пары решили оторваться на берегу океана и арендовали роскошную виллу через Airbnb. Однако это не простая вилла.

Молодые люди и подумать не могли, что жилье напичкано камерами и за каждым их шагом пристально следят. Какие тайны станут явью? Раскрытие секретов - это лишь часть большой и опасной игры.

Время

Семья давно мечтала об отпуске. Они решили провести его необычно - полететь на тропический остров. Побыв на пустом пляже всего несколько часов, они понимают - постарели на несколько лет. Как такое могло случиться и сколько им осталось жить?

Обитель зла: Ракун сити

Раккун-Сити - город, который когда-то давно был активным, там во всю бурлила жизнь. Однако когда закрылось единственное крупное предприятие - фармацевтическая компания Umbrella - людей почти не осталось. Однако на месте, где располагалось предприятие, творится что-то странное. Под землей набирает силу зло, которое готово вырваться на поверхность. Кто его остановит?

Напомним, ранее УНИАН собрал топ-5 фильмов с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть.

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