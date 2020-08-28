Джозеф Руби умер на 88 году жизни по естественным причинам.

В США в возрасте 87 лет умер один из создателей мультфильма "Скуби-Ду", аниматор и продюсер Джо Руби.

Как сообщает Variety, Руби умер по естественным причинам в среду, 26 августа, в Уэст-Лейк-Виллидж в штате Калифорния.

"Он никогда не прекращал писать и творить, даже в возрасте", - сказал его внук Бенджамин Руби.

Джо Руби: что о нем известно

Джо Руби (Джозеф Руби) начинал карьеру мультипликатора на студии Walt Disney Productions.

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В 1969 году, работая на студию Hanna-Barbera Productions, Джо Руби вместе с писателем Кеном Спирсом и студией Hanna-Barbera создал культовый мультсериал "Скуби-ду, где ты!". Также они выпустили такие мультфильмы, как "Чудо-пес Динамит", "Ябберджау".

Позднее Руби и Спирс создали свою продакшн-компанию Ruby-Spears. Среди мультсериалов, выпущенных их компанией, были "Мистер Т", "Элвин и бурундуки", "Супермен" и другие.

Мультсериал "Скуби-Ду"

"Скуби-ду, где ты!" - мультсериал, созданный для компании Hanna-Barbera в 1969 году, который впоследствии стал очень популярным и получил много спин-оффов.

В мультсериале рассказывается о четырех подростках - Фреде Джонсе, Дафне Блейк, Велме Динкли, Норвилле "Шэгги" Роджерсе, а также говорящей собаке по имени Скуби. Они расследовали загадки с участием якобы сверхъестественных существ.

После успеха оригинального мультсериала, Hanna-Barbera, а позже и Warner Bros. Animation, создали многочисленные продолжения и спин-оффы, в том числе специальные телевизионные мультфильмы и телефильмы, полнометражные фильмы, и три театральные постановки. Некоторые версии Скуби-Ду представляют различные вариации на тему сверхъестественного шоу, и включают в себя новых персонажей, дополняя или заменяя их на небольшое время: кузена Скуби Скуби-Дам и его племянника Скрэппи-Ду.

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Автор: Александр Топчий