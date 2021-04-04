В этом году начнутся съемки фильма.

Кинорежиссер и актер Сильвестр Сталлоне решил снять фильм об экс-боксерах Владимире и Виталии Кличко.

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Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Отмечается, что в этом году начнутся съемки, а в прокат фильм выйдет только в 2022 году. Также на сайте говорится о том, что Сталлоне дружит с братьями Кличко и восхищается их талантом. А в 2009 и 2012 годах он даже посещал их поединки.

Интересно, что Кличко уже не первый раз становятся героями кинематографа. В 2011 году выходила немецкая лента "Кличко". Также Владимир Кличко сыграл самого себя в картине "11 друзей Оушена" в 2001 году, а также фильмах "Красавчик" и "Красавчик-2" 2007 и 2009 годах соответственно. В 2013 году он снялся в "Кровью и потом: анаболики".

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Автор: Диана Могилевич