Джордж Миллер отметил, что новый фильм выйдет на экране, если "все звезды сойдутся".

Известный австралийский режиссер, создатель серии фильмов "Безумный Макс" Джордж Миллер сообщил, что у него уже есть готовый сценарий к новой картине во франшизе. Правда, есть некоторые нюансы, которые пока не позволяют новой ленте увидеть мир.

В новом интервью для издания Vulture знаменитость сообщил, что написал новую историю о Максе Рокатански, которая станет продолжением предыдущих фильмов. Однако для того, чтобы выпустить новую ленту, Миллеру нужно уговорить кинокомпанию Warner Bros. на съемки. А также звезде нужно убедить студию в том, что кассовый провал приквела "Безумного Макса" - "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" - в мировом прокате был случайностью, а основная история о главном герое будет более интересной для киноманов.

По его словам, новая лента увидит мир только, если все "звезды сойдутся". А также он добавил, что сценарий - это следствие того, что режиссер находится в постоянном поиске новых историй и нарабатывает новый материал.

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"У нас есть еще один сценарий. Но, занимаясь этим достаточно долго, где я привык рассказывать истории, я обнаружил, что у меня слишком много историй - не только в голове, но и в виде сценариев или по крайней мере очень подробных заметок, которые можно сравнить со сценариями. Итак, историй много. Действительно, одна из них - "Безумный Макс". Это не то, чем бы я занялся следующим, потому что есть две вещи, которые я очень хочу сделать следующими. Слишком часто ты готовишься снять фильм, а потом что-то случается. Некоторые вещи становятся на свои места, а некоторые нет, так что все, что я могу сказать - посмотрим", - заявил Миллер.

Отметим, что последняя полноценная история о Максе Рокатански вышла в 2015 году. Тогда главного героя в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" исполнил актер Том Харди. В прошлом году также вышел приквел о Фуриозе с Анной Тейлор-Джой. Правда, он провалился в прокате, несмотря на положительные отзывы кинокритиков.

Фильмы "Безумный Макс" - это серия о мире, погрузившемся в хаос после глобальной экологической катастрофы. Главный герой Макс Рокатански - бывший полицейский, который после потери семьи стал отшельником, который борется за выживание среди жестоких банд и беззакония. В каждом фильме он сталкивается с диктаторами пустыни, помогает обездоленным и ведет борьбу за свободу на выжженных солнцем дорогах.

Напомним, ранее был назван худший фильм 2024 года. Кинопремия "Золотая малина" объявила победителей в различных номинациях, в частности, "Худший фильм", "Худший актер", "Худший сценарий". Лидерами по количеству побед на антипремии стали "Мадам Паутина" и "Джокер: Безумие на двоих".

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