Многосерийные фильмы этой медийной компании пользуются успехом у зрителей по всему миру.

Стриминговый сервис Netflix снимает, выпускает и выкладывает в сеть одни из самых интересных сериалов. Часто в день премьеры на платформе выкладываются сразу все серии подряд. Многие из сериалов стали очень популярными.

"Острые картузы" / Peaky Blinders

Британский криминально-драматический телесериал, который был запущен в 2013 году. За шесть лет вышло пять сезонов. Шестой сезон проекта станет финальным для этой телевизионной истории.

В сериале рассказывается о молодежной банде из Бирмингема, которая в народе получила название "Острые козырьки". Ее возглавляет жестокий Томми Шелби, лидер преступного клана, решивший добиться новых высот любой ценой.

"Очень странные дела" / Stranger Things

Американский научно-фантастический сериал, первый сезон которого вышел в июле 2016 года. В этом году запланирован к показу 4 сезон.

Действие происходит в 1980-х годах в небольшом городке в провинции. Все начинается с исчезновения маленького мальчика. Местный шериф и друзья пропавшего берутся выяснять, что произошло с ребенком. В ходе расследования юные друзья знакомятся с таинственной девочкой, обладающей паранормальными способностями, и понимают, что в городе творится что-то очень странное.

"Корона" / The Crown

Драматический телесериал "Корона" рассказывает историю становления и правления королевы Великобритании Елизаветы II. В нем описывается множество кризисных ситуаций, политических интриг и скандалов, возникших вокруг королевской семьи.

Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2016 года. Пока зрители успели насладиться 4 сезонами сериала и сейчас они в ожидании продолжения, ведь всего запланировано 6 сезонов.

"Черное зеркало" / Black Mirror

Британский научно-фантастический телесериал-антология, который сейчас насчитывает 5 сезонов. В нем сатирически изображена параноидальная зависимость людей от гаджетов и технологий.

Авторы сериала акцентируют на том, что информационное поле должно быть нашим главным помощником, а не обладателем над сознанием. Это они пытаются сказать с помощью демонстрации жизни главных героев.

"Ход королевы" (Ферзевый гамбит) / The Queen's Gambit

Осиротев в 9-летнем возрасте, Бет Хармон оказывается в детском доме. С самого детства она увлеклась шахматами и начала показывать отличные результаты, одерживая победы на различных конкурсах.

Однако девушка оказалась на пути саморазрушения, начав употреблять алкоголь и транквилизаторы. Так шахматы и наркотики становятся страстью Бет.

"Карточный дом" / House of Cards

Американский политико-драматический телесериал, состоящий из 6 сезонов. Он открывает мир коррумпированной политической жизни округа Колумбии вместе со всей грязью, ложью и жадностью.

Зрителей ожидают захватывающие политические интриги и закулисные тайны. В сериале много колоритных персонажей, в частности амбициозных и безжалостных политиков.

"Ведьмак" / Witcher

Фэнтезийный сериал, основанный на серии романов Анджея Сапковского. Он рассказывает историю бесстрашного Геральта из Ривии, который в одиночку охотится на жутких монстров, представляющих смертельную опасность для жизни обычных людей.

Главную роль в сериале исполнил британский актер Генри Кэвилл, получивший всемирную известность, сыграв Супермена в фильмах "Человек из стали" и "Бэтмен против Супермена". Премьера состоялась в декабре 2019 года, второй сезон планируется на 2021 год.

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Автор: Алина Вишневская