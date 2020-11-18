Премьера новых эпизодов шоу запланирована на 24 января 2021 года.

В третьем сезоне сериала «Зачарованные» от канала The CW появится трансгендерный персонаж, которого сыграет актер тренсгендер Дж. Дж. Хоукинс.

Читайте такжеПоявился тизер к двухчасовой финальной серии "Сверхъестественного"Об этом сообщает Deadline.

Хоукинс исполнит роль студента-трансгендера по имени Кевин, который вдохновит одну из зачарованных сестер сразиться с грозным противником.

Ранее актер уже играл небинарного трансгендерного мужчину в сериале «Красная линия», который был закрыт после выхода первого сезона в прошлом году.

Сериал «Зачарованные»: что известно

В 2018 году состоялся перезапуск шоу.

Сюжет новых «Зачарованных» не отличается от оригинального шоу: три сестры узнают, что владеют магическими силами и начинают борьбу со злом. Главные роли исполнили латиноамериканские актрисы Мадлен, Мелони Диас и Сара Джеффери.

Над новой версией фэнтезийной драмы работает Дженни Снайдер Урман.

Премьера нового сезона шоу состоится 24 января 2021 года.

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Автор: Катерина Шварц