Дж. Дж. Хоукинс / фото instagram.com/jjmohawk
В третьем сезоне сериала «Зачарованные» от канала The CW появится трансгендерный персонаж, которого сыграет актер тренсгендер Дж. Дж. Хоукинс.
Читайте такжеПоявился тизер к двухчасовой финальной серии "Сверхъестественного"Об этом сообщает Deadline.
Хоукинс исполнит роль студента-трансгендера по имени Кевин, который вдохновит одну из зачарованных сестер сразиться с грозным противником.
Ранее актер уже играл небинарного трансгендерного мужчину в сериале «Красная линия», который был закрыт после выхода первого сезона в прошлом году.
Дж. Дж. Хоукинс / фото instagram.com/jjmohawk
Сериал «Зачарованные»: что известно
- В 2018 году состоялся перезапуск шоу.
- Сюжет новых «Зачарованных» не отличается от оригинального шоу: три сестры узнают, что владеют магическими силами и начинают борьбу со злом. Главные роли исполнили латиноамериканские актрисы Мадлен, Мелони Диас и Сара Джеффери.
- Над новой версией фэнтезийной драмы работает Дженни Снайдер Урман.
- Премьера нового сезона шоу состоится 24 января 2021 года.
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