Выход сериала "Венздей" запланирован на осень 2022 года.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер комедийного сериала "Венздей" (Wednesday), шоуранером которого является американский режиссер Тим Бертон.

Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix.

Сериал расскажет о годах обучения Венздей из легендарной "Семейки Аддамс" в Академии Nevermore. Попутно с обучением дочь семейства будет разгадывать разного рода тайны, используя свои экстрасенсорные способности. Однажды Венздей соприкоснется с загадкой 25-летней давности, связанной с ее семьей.

Главную роль в сериале исполняет 19-летняя Дженна Ортега, которую зрители могли видеть в недавнем перезапуске "Крика", а также во втором сезоне сериала "Ты". Роль Мортиши Аддамс исполнит Кэтрин Зета-Джонс ("Чикаго", "Двенадцать друзей Оушена", "Маска Зорро"), а Гомеса Аддамса – Луис Гусман ("Нарко", "Как добиться успеха в Америке").

Выход сериала "Венздей" запланирован на осень 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: