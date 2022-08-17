Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер комедийного сериала "Венздей" (Wednesday), шоуранером которого является американский режиссер Тим Бертон.
Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix.
Сериал расскажет о годах обучения Венздей из легендарной "Семейки Аддамс" в Академии Nevermore. Попутно с обучением дочь семейства будет разгадывать разного рода тайны, используя свои экстрасенсорные способности. Однажды Венздей соприкоснется с загадкой 25-летней давности, связанной с ее семьей.
Главную роль в сериале исполняет 19-летняя Дженна Ортега, которую зрители могли видеть в недавнем перезапуске "Крика", а также во втором сезоне сериала "Ты". Роль Мортиши Аддамс исполнит Кэтрин Зета-Джонс ("Чикаго", "Двенадцать друзей Оушена", "Маска Зорро"), а Гомеса Аддамса – Луис Гусман ("Нарко", "Как добиться успеха в Америке").
Выход сериала "Венздей" запланирован на осень 2022 года.
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