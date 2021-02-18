Стриминговый сервис Netflix анонсировал, что американский кинорежиссер Тим Бертон снимет сериал "Уэнсдэй" (Wednesday).
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Об этом сообщает popcornnews.
Сериал предназначен для подростков. Он расскажет о годах обучения Уэнсдэй Аддамс в академии Nevermore.
"Она будет пытаться овладеть своими появляющимися экстрасенсорными способностями, предотвратить чудовищную серию убийств, терроризирующую местный город, и разгадать мистическую тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад, - и одновременно со всем этим героиня старается выстроить отношения с другими учениками академии", - говорится в синопсисе.
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