Лента "Ведьмак" должна выйти в прокат в 2021 году.

Создатели сериала "Ведьмак" потеряли одного из ключевых актеров второго сезона, датчанина Туэ Ерстеда Расмуссена.

Это произошло в связи с ограничениями, введенными в Британии из-за пандемии коронавируса. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

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Ему пришлось отказаться от роли из-за перестроившегося на фоне пандемии коронавируса графика съемок. Пока неизвестно, кто заменит актера во втором сезоне сериала.

Так, во втором сезоне "Ведьмака" Расмуссен должен был исполнить роль Эскеля — ключевого персонажа, товарища главного героя Геральта.

Второй сезон "Ведьмака": что известно

Съемки второго сезона начались 12 февраля. Если бы не приостановка работы из-за коронавируса, они бы завершились в августе. До пандемии над "Ведьмаком" успели поработать всего один месяц из планируемых четырех с половиной.

Предположительно, новый сезон сериала выйдет на Netflix в 2021 году. Создательница сериала, сценаристка Лорен Хисрич, планирует снять всего семь сезонов.

Во втором сезоне "Ведьмака" уберут разные временные линии, которые вводили в недоумение зрителей, не читавших серию книг Анджея Сапковского, ставших основой шоу.

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Автор: Ольга Робейко