По словам Андрея Исаенко, людям всегда нравилось смотреть фильмы о бандитах.

Известный украинский актер Андрей Исаенко объяснил, почему российский сериал "Слово пацана" стал популярным в Украине. По его словам, людям нравится смотреть ленты о бандитизме.

"Вспомните "Бригаду", которая была на пике популярности. На постсоветском пространстве этот сериал имел огромный успех. А фильм "Крестный отец"... Да, это кино о поганцах, о запрещенном, о преступности, но он имел мировой успех", - отметил Исаенко в интервью УНИАН.

Также он предположил, что сериал "Слово пацана" смотрят потому, что многие застряли в 90-х.

"Возможно, они ностальгируют по тому кризисному времени. Мне вообще удивительно, когда люди продолжают смотреть российские сериалы и слушают их музыку. Почему так? Не знаю. Я сам ищу ответ на этот вопрос", - добавил Исаенко.

Сериал "Слово пацана" - что известно

Сериал "Слово пацана" о преступных группировках стал популярным не только в России, но и в Украине. Более того, саундрек сериала "Пыяла" возглавил рейтинг самых популярных песен в Украине от Apple Music.

Украинский режисер Любомир Левицкий назвал просмотр российских сериалов большой трагедией. Он призвал игнорировать "Слово пацана". В противном случае не понятно, за что гибнут украинские военные...

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