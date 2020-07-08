Сериал "Последнее королевство" по мотивам бестселлера Корнуэлла продлили на пятый сезон

В новом сезоне будет 10 серий, а сюжет продолжит рассказывать историю воина Утреда Беббанбургского.

Стриминговый сервис Netflix продлил на пятый сезон сериал "Последнее королевство", снятый по мотивам бестселлера Бернарда Корнуэлла "Саксонские истории".

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В новом сезоне будет 10 серий, а сюжет продолжит рассказывать историю Утреда Беббанбургского, воина, родившегося саксом, но выросшего датчанином, сообщает deadline.

"Мы действительно гордимся "Последним королевством". Это шоу, которое продолжает развлекать зрителей по всему миру. У нас были очень высокие рейтинги в прошлом сезоне, поэтому мы будем рады снять продолжение", - отметил исполнительный продюсер Найджел Марчант.

Главные роли в сериале исполняют Александр Дреймон, Элиза Баттеруорт, Иэн Харт, Арнас Федаравичус и другие.

О дате выхода нового сезона пока не сообщается.

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