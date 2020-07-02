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Опубликован тизер сериала по вселенной Fallout (видео)

22:41, 02 июля 2020
Кино и музыка
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Fallout получит свой сериал / Скриншот с видео

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Как сообщает Deadline, телеадаптацией займется компания Kilter Films Джонатана Нолана и Лизы Джой, которые ответственны за «Мир дикого запада». Кроме того, к производству шоу будут привлечены видеоигровые компании Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks, которые занимаются развитием оригинальной серии игр.

Новый сериал, судя по всему, предназначен для сервиса Prime Video. Хотя конкретной даты релиза нет, Amazon и Bethesda уже опубликовали короткий тизер нового проекта.

Действие игр серии Fallout разворачивается в мире пост-апокалипсиса, вызванного ядерной войной между США и Китаем в конце ХХI века. Игровая серия известна в том числе своей оригинальной эстетикой ретро-футуризма, подражающей эстетике Америки 40-50 годов прошлого века.

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Теги: #сериал#игры