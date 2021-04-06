Тизер показал сервис Paramount+.

Вторая часть сериала "Звездный путь: Пикар" обзавелась тизером.

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Об этом сообщает Deadline.

Производство уже стартовало с новым шоураннером - Майклом Шейбоном ("Джон Картер"). Главную роль сыграет Патрик Стюарт.

Отмечается, что во втором сезоне сериале будет всего 10 серий. Премьера запланирована на 2022 год. В тизере Жан-Люк Пикар говорит о времени.

"Время может превратить даже наши самые импульсивные, самые необдуманные действия в историю", - говорит он.

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Автор: Диана Могилевич