Кадр из фильма / Скриншот YouTube
Вторая часть сериала "Звездный путь: Пикар" обзавелась тизером.
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Об этом сообщает Deadline.
Производство уже стартовало с новым шоураннером - Майклом Шейбоном ("Джон Картер"). Главную роль сыграет Патрик Стюарт.
Отмечается, что во втором сезоне сериале будет всего 10 серий. Премьера запланирована на 2022 год. В тизере Жан-Люк Пикар говорит о времени.
"Время может превратить даже наши самые импульсивные, самые необдуманные действия в историю", - говорит он.
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