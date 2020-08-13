В пятом сезоне "Короны" принца Филиппа сыграет звезда "Игры престолов"

Прайс станет партнером Имельды Стонтон, которая сыграет королеву в финальной части сериала.

Британский актер Джонатан Прайс, известный по ролям Его Воробейшества в сериале "Игра престолов" и сэра Стюарта Стренджа в "Табу", присоединился к касту сериала "Корона".

Читайте такжеСтало известно, кто сыграет Елизавету II в последнем сезоне сериала "Корона" (фото)

В пятом и шестом сезонах шоу о жизни английской королевской семьи Прайс сыграет мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, сообщает Deadline. Прайс станет партнером Имельды Стонтон, которая сыграет королеву в финальной части сериала. Другой подтвержденной звездой последних двух сезонов сериала является Лесли Манвилл, которая сыграет принцессу Маргарет.

Netflix, который занимается производством "Короны" планировал закрыть сериал после пятого сезона, однако отказался и решил продлить проект еще на год. Команда сериала сможет приступить к съемкам только в июне 2021 года, а значит выйдет он не раньше 2022 года. При этом создатели сериала заявили, что не будут показывать историю отказа принца Гарри и Меган Маркл от полномочий членов королевской семьи, поскольку не намерены доводить повествование до 2019 года.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram