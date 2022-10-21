5 сезон сериала выйдет на Netflix полностью 9 ноября 2022 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер 5 сезона популярного исторического сериала "Корона" (The Crown), рассказывающего о жизни и правлении королевы Елизаветы II.

5 сезон сериала выйдет на Netflix полностью 9 ноября 2022 года.

Это будет первый сезон сериала, который выйдет после смерти принца Филиппа (9 апреля 2021 года) и королевы Елизаветы II (8 сентября 2022 года). Основной сюжетной линией станут события 1990-х годов, в том числе развод принца Чарльза и леди Дианы.

В 5 сезоне произойдет очередная смена исполнителей главных ролей. Так, роль Елизаветы в пятом сезоне сыграет Имельда Стонтон, Филиппа –Джонатан Прайс, Чарльза – Доминик Уэст, а Дианы – Элизабет Дебики. Лесли Мэнвилл сыграет младшую сестры королевы принцессу Маргарет, Джонни Ли Миллер – премьер-министра Великобритании Джона Мейджора, а Оливия Уильямс – многолетнюю возлюбленную принца Чарльза Камиллу Паркер Боулз.

Сериал "Корона" – интересные факты

Исторический сериал "Корона" производства Великобритании и США рассказывает о жизни и правлении королевы Елизаветы II (1926-2022). Первый сезон вышел в 2016 году и сразу же получил небывалую популярность, а также восторженные отзывы критиков и целый ряд престижных наград и номинаций. Всего запланировано как минимум 6 сезонов, впрочем, пока до конца неизвестно, повлияет ли на эти планы смерть королевы 8 сентября 2022 года.

Первый сезон сериала начинается со свадьбы будущей королевы Елизаветы и принца Филиппа в 1947 году и заканчивается расторжением помолвки ее сестры принцессы Маргарет с Питером Таунсендом в 1955 году. Второй сезон охватывает период от Суэцкого кризиса в октябре 1956 года до отставки премьер-министра Гарольда Макмиллана в октябре 1963 года и рождения принца Эдварда в марте 1964 года. Третий сезон охватывает период между 1964 и 1977 годами, включая в себя два срока правления Гарольда Вильсона и Эдварда Хита в качестве премьер-министров, а также представляет Камиллу Шанд. Действие четвертого сезона происходит с 1977 года до 1990 года включает в себя правление премьер-министра Маргарет Тэтчер, а также свадьбу принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Пятый и шестой сезоны будут охватывать царствование королевы в конце XX и начале XXI века.

Учитывая большой промежуток времени, охваченный в сериале, каждые два сезона происходит смена основных актеров. Так, в первых двух сезонах роль королевы исполняет Клэр Фой, принца Филиппа игрет Мэтт Смит, а принцессу Маргарет – Ванесса Кирби. В третьем и четвертом сезонах Оливия Колман сыграла королеву, Тобайас Мензис – принца Филиппа, а Хелена Бонэм Картер – принцессу Маргарет. В третьем сезоне к актерскому составу присоединяется Джош О’Коннор в роли принца Чарльза, а в четвертом сезоне появляются новые персонжи – Эмма Коррин в роли леди Дианы Спенсер и Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер. В пятом и шестом сезонах роли королевы, принца Филиппа и принцессы Маргарет исполнят Имельда Стонтон, Джонатан Прайс и Лесли Мэнвилл соответственно, а Элизабет Дебики и Доминик Уэст сыграют принцессу Диану и принца Чарльза.

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