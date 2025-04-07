Мнения поклонников ленты разделились.

Вчера, 6 апреля, на телеканале HBO вышла финальная серия третьего сезона американского сатирического и комедийно-драматического сериала "Белый лотос". Приключения богатых путешественников, с которыми случаются неожиданные ситуации в разных уголках мира, высоко оценили как зрители, так и критики.

Создатели ленты уже подтвердили, что работают над продолжением, однако не раскрывают всех секретов. Внимательные зрители начали предполагать, что следующий сезон могут снимать в Колумбии, ведь одна из героинь надела футболку с изображением этой страны. Поклонники "Белого лотоса" на веб-сайте Reddit начали также активно обсуждать эту тему и делиться своими версиями.

Где будут снимать 4 сезон "Белого лотоса" по версии пользователей

Как известно, действие первого сезона сериала происходило на Гавайях, второго - на Сицилии, а последние приключения главных героев были в Таиланде. Некоторые пользователи отмечают, что было бы интересно увидеть локации Южной или Центральной Америки.

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"Им нужно отправиться в Южную Америку", - написала подписчица.

"Дайте Центральной Америке шанс продемонстрировать свою красоту! Я думаю, что сезон на острове Роатан или Коста-Рике был бы замечательным", - добавил другой пользователь.

Некоторые поклонники отметили, что хотели бы увидеть нетрадиционные пейзажи.

"Всегда все одинаково: Колумбия, Аргентина или Бразилия. Кажется, эти страны всегда получают любовь людей, однако дайте другим странам тоже показать свою красоту", - отметил подписчик.

"Я хочу увидеть новые места. Наш мир такой огромный, неужели нельзя найти что-то непопсовое", - отметила пользовательница.

"Где-то я прочитал, что они сделают Африку следующей, посмотрим", - добавил другой.

А еще были те, кто считает, что съемки все же перенесут в Европу.

"Испания и город Картахена - это, безусловно, одно из самых красивых мест, где я когда-либо была", - написала девушка.

"Я лично думаю, что выберут один из греческих островов, может Миконос", - добавил подписчик.

"Мой муж сказал, что следующий сезон будет в Норвегии. Я понятия не имею, почему, но с удовольствием посмотрела горнолыжный сезон", - отметила пользовательница.

К слову, исполнительный продюсер Дэвид Бернад ранее отмечал, что "Белый лотос" - это сериал, который имеет премию "Эмми". Поэтому каждая страна, будто на Олимпийских играх, будет соревноваться за право проведения следующего сезона.

Напомним, ранее пользователи назвали сериалы, которые захватывают с первых кадров и не разочаровывают в финале.

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