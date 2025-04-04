Они также рассказали, влияет ли успех ленты на гонорар.

Американский сатирический и комедийно-драматический сериал "Белый лотос" довольно быстро завоевал любовь зрителей. Также лента получила признание критиков, например, на Rotten Tomatoes она имеет рейтинг 8,20/10. Но на днях стало известно, какие гонорары получают актеры популярного сериала и, влияет ли успех на сумму.

Продюсеры "Белого лотоса" отметили, что гонорар каждого участника является фиксированным. Более того, они все получают одинаковую сумму, несмотря на узнаваемость или предыдущие награды.

"В "Белом лотосе" ко всем относятся одинаково. Им платят одинаково, и мы выставляем счета в алфавитном порядке. Эту систему мы разработали в первом сезоне, потому что не было денег на производство шоу", - объяснил продюсер Дэвид Бернард в интервью The Hollywood Reporter.

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Он также добавил, что актеры, которые постоянно участвуют в съемках, получают около 40 тысяч долларов за эпизод (более 1,5 млн гривень). По словам создателей ленты, так им гораздо легче распределять бюджетные средства.

"Ты говоришь людям, как оно есть. Некоторые не хотят этого делать - и, честно говоря, вы не можете обижаться на людей, которым нужно зарабатывать на жизнь. Наши постоянные участники работают в основном ради успеха", - отметила кастинг-директор.

Что известно о сериале "Белый лотос"

Сериал впервые вышел на экраны в 2021 году. В нем рассказывается о жизни путешественников, которые попадают в определенные ситуации во время отдыха.

В частности, третий сезон, который стартовал в феврале этого года, был снят в Таиланде. Кстати, в каждом сезоне сериала собирается яркий актерский состав. Среди актеров есть Мюррей Бартлетт, Наташа Ротуэлл, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Дженнифер Кулидж, Тео Джеймс, Обри Плаза, Том Холландер и другие.

Напомним, ранее пользователи назвали сериалы, которые захватывают с первых кадров и не разочаровывают в финале.

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