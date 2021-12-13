Сколько лет Сергею Соловьеву - режиссеру было и какой вклад он внес в кинематограф - читайте на УНИАН.

Совершенно неожиданно, 13 декабря, в Москве скончался известный советский и российский режиссер - Сергей Соловьев. Причины смерти, увы, не уточняются, но известно, что деятелю искусства было 77 лет. УНИАН расскажет, чем запомнился мастер за время своей профессиональной жизни.

Сергей Соловьев - биография

Будущий режиссер родился 25 августа 1944 года в республике Кемь. Его отец был сотрудником СМЕРШа, а мать служащей. После окончания Великой Отечественной войны, когда мальчику было полтора года, семья переехала в Корею - отцу там дали работу. Соловьев вспоминает, что в детстве играл с Ким Чен Иром.

В 1947 году родители вернулись обратно в Советский Союз и поселились в Ленинграде. Маленький Сережа мечтал служить на подводной лодке, но, посмотрев фильм "Летят журавли", твердо решил стать режиссером. Учась в школе, часто играл в спектаклях и был ведущим программы "Пионерия", а в 1962 году поступил во ВГИК. По студенческому сценарию Соловьева был снят документальный фильм "Посмотрите на лицо", отмеченный золотой медалью Лейпцигского кинофестиваля.

Творческий путь режиссера

В 1969 году Соловьев окончил ВГИК с отличием и начал работать на студии "Мосфильм". Там же он снял свою дипломную работу - короткометражные фильмы "Предложение" и "От нечего делать" по одноименным рассказам Антона Чехова. Дебют Соловьева в полном метре состоялся, благодаря картине "Егор Булычев и другие", где главную роль сыграл Михаил Ульянов.

Читайте такжеСамые лучшие новогодние фильмы: подборка для уютного вечераФильм "Станционный смотритель" с Никитой Михалковым, снятый по повести Пушкина, вышел на экраны в 1972 году и был удостоен Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов - При-Италия "За выдающиеся художественные достоинства" и "Приза Пасхального воскресенья" Евровидения.

Картина "Сто дней после детства" стала переломным моментом в карьере режиссера - благодаря ней он открыл новую ветвь творчества и стал вести диалоги уже далеко не детские. Этот фильм - рассказ о взрослении и переходе в большой неизведанный мир. Тенденцию продолжили такие картины, как: "Спасатель", "Наследница по прямой", "Чужая Белая и Рябой" и другие.

Фильм "Асса" - знак качества Соловьева

Наиболее знаковым фильмом для режиссера стал "Асса", где главную роль сыграл Виктор Цой. Картина вышла в 1987 году и сразу завоевала любовь нового поколения молодежи. Дело было не только в актуальности сюжета и знакомых персонах, но и в темах, которые Соловьев поднял на поверхность. Кроме того, саундтреки для фильма написали такие мэтры рок-музыки, как группы "Кино", "Браво" и "Аквариум".

"Асса" - это первый фильм трилогии Соловьева под названием "Три песни о Родине", которую позже дополнили "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и "Дом под звездным небом".

Сам режиссер о фильме говорил так:

"АССА" началась с провала картины "Чужая Белая и Рябой". На премьеру привезли солдат - заполнять зал. Тогда я решил: надо снять так, чтобы висели на люстрах. Стал думать, где такой модуль. Вспомнил - индийское кино. А что такое индийское кино? Пожилой человек, который губит душу девушки. Она влюблена в молодого человека, которому нехороший пожилой человек со множеством денег откручивает голову. И там должны петь и танцевать. Так что "АССА" - не социальное прозрение и не мое приветствие новым временам.

Известно, что Сергей Соловьев был не только талантливым режиссером, но и сценаристом - по его сценариям сняты не только его фильмы, но и картины других деятелей кинематографа.

Полную версию фильма вы можете посмотреть ниже.

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Автор: Кристина Кащавцева