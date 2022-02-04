Полицейские же расследуют смерть актера как возможное самоубийство.

Семья актера "Ходячих мертвецов" Мозеса Дж. Мозли не думает, что он покончил жизнь самоубийством. Родственники считают, что актера похитили и убили.

Сестра Мозли, Тиреа Кимбро, рассказала изданию TMZ, что "все, кто был близок с Моисеем, знали как он любит жизнь". Кимбро уверенна, что актера похитили, а затем убили спустя 3 дня.

Полицейские расследуют смерть актера как возможное самоубийство. Тело Мозеса нашли в его машине с запертыми дверями, пистолетом на коленях и пулевым ранением на лице. Но сестра Мозли рассказала, что актеру нравилось, куда движется его карьера и он планировал большие дела в ближайшем будущем.

Читайте также30-летняя "Мисс США" покончила с собой в центре Нью-Йорка, оставив предсмертную запискуСледователи также сказали Кимбро, что это оружие принадлежало ей — по ее словам, они с Мозесом любили ходить на стрельбище и что у него была лицензия на ношение оружия.

Напомним, Мозес Джей Мозли скончался на 32-м году жизни. В "Ходячих мертвецах" он играл одного из зомби с 2012 по 2015 год. Мозли снимался в таких фильмах, как "Хранители", "Голодные игры: И вспыхнет пламя" и "Королева Юга".

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