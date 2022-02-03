В основе сюжета - биографическая книга участницы культа.

Весной начнутся съемки ленты о трагедии в сектантской общине Джонстаун, где в 1978 году погибли более 900 человек. Уже известен актерский состав.

Об этом сообщает издание Deadline.

Норвежский режиссер Анне Севитски снимет ленту "Белая ночь" по сценарию Уильяма Уилера. В основе сюжета - биографическая книга Деборы Лэйтон "Соблазнительный яд".

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Джозеф Гордон-Левитт сыграет проповедника Джима Джонса, основателя Джонстауна. Саму Дебору Лэйтон, приближенную к лидеру культа, сыграет Хлоя Грейс Морец.

Разработкой фильма займется компания FilmNation. Съемки запланированы на весну текущего года.

Напомним, община Джонстаун была основана в 1970-х годах на северо-западе Гайаны последователями культа "Храм народов". Она была названа в честь лидера культа - Джима Джонса, который называл себя реинкарнацией Иисуса, Будды и Ленина и провозглашал себя оракулом и медиумом.

18 ноября 1978 года в общине произошло крупнейшее массовое самоубийство. Более 900 человек отравили себя по приказу Джима Джонса.

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