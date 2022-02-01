Следствие предполагает, что актер совершил самоубийство.

В США возле моста в Стокбридже в автомобиле нашли тело 31-летнего актера Мозеса Джея Мосли с огнестрельным ранением.

Об этом пишет TMZ.

Полиция подозревает, что актер застрелился, но следствие также не исключает и версию об убийстве. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств его смерти.

По словам родственников Мозеса, от него не было никаких вестей больше недели. Тогда они обзвонили все больницы, но когда это не дало результатов – подали заявление в полицию.

Незадолго до исчезновения Мосли опубликовал пост в Instagram, приняв участие в челлендже #10yearchallenge. На обоих фото он улыбается.

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Актер сыграл зомби Майка в телесериале "Ходячие мертвецы".

Кроме того, он снимался в сериалах "Хранители", "Королева юга", "Американская душа", а также в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя".

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