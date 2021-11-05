Проект создается при поддержке Украинского культурного фонда.

В Украине работают над созданием мультсериала для детей "Чарівний світ".

В центре сюжета – приключения маленькой видеоблогерши Софийки и ее братика Богдана, которые вдруг оказываются в мифическом мире с Велесом, Перуном, Сварогом и другими древними богами.

Детям в конце придется пройти испытания и спасти оба мира.

"Украинская мифология - очень разнообразна и интересна, однако почти неизвестна не только в мире, но и у и нас в Украине. Мы стремимся это исправить и мечтаем, чтобы Перун и Велес стали такими же известными как Тор и Локи", – объяснил руководитель проекта Ник Лисицкий.

Так, будущая лента обещает напомнить детям о важности заботы об окружающей среде, обратить внимание на взаимосвязь человека с природой и призвана помочь построению "экологически чистых" отношений с окружающими.

По мотивам "Чарівного світу" уже вышло мобильное приложение и настольная игра.

Проект создается при поддержке Украинского культурного фонда.

Культурная инициатива "Волшебный мир UA" осуществляет комплексную визуализацию и диджитализацию пантеона героев украинской мифологии.

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Автор: Яна Ставская