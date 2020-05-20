Руби Роуз отказалась от съемок во втором сезоне сериала "Бэтвумен"

Есть версия, что Руби Роуз не потянула съемки в масштабном проекте из-за нехватки опыта, поэтому было принято решение прекратить сотрудничество.

Актриса Руби Роуз, сыгравшая главную роль в сериале The CW "Бэтвумен" по комиксам DC, отказалась от съемок во втором сезоне шоу.

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"Я приняла очень сложное решение не возвращаться в новый сезон "Бэтвумен". Это было непросто, так как я испытываю большое уважение к актерскому составу, съемочной группе и всем вовлеченным в процесс как в Ванкувере, так и в Лос-Анджелесе", - сказала Роуз, передает deadline.

Официальная причина ухода не раскрывается, но источники издания говорят, что это не связано с травмой, полученной актрисой во время съемок первой части - тогда ей понадобилась операция из-за паралича лицевых мышц.

Озвучивается версия, что Руби Роуз не потянула съемки в масштабном проекте из-за нехватки опыта, поэтому стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

Сериал уже продлили на второй сезон, однако кто заменит актрису в продолжении пока не сообщается.

Руби Роуз получила главную роль в проекте летом 2018 года.