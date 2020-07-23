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Rolling Stones выпустили песню, котору ранее потеряли

14:01, 23 июля 2020
Кино и музыка
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The Rolling Stones / REUTERS

В ее записи принимал участие гитарист Led Zeppelin Джимми Пейджа, передает Reuters.

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"Я помню, как впервые джеммил с Джимми и Китом (Ричардсом, - УНИАН) в подвальной студии Ронни (Вуда, - УНИАН). Это была отличная сессия", - сказал Джаггер.

А вот Пейдж рассказал, что редко играл с другими музыкантами, кроме Led Zeppelin. Также он вспомнил, как приехал в дом Вуда, чтобы поиграть с ними. Также он добавил, что недавно встречался с Джаггером и услышал новую версию утерянной песни. По его словам, она звучала великолепно и солидно.

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