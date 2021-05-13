13 мая актер празднует день рождения.

Сегодня, 13 мая, популярный актер Роберт Паттинсон отмечает свое 35-летие.

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Детство Паттинсона проходило достаточно весело. В многочисленных интервью он рассказывал, что две его старшие сестры так хотели себе маленькую "дочку", что переодевали его в женские вещи и делали прически. И если с сестрами он был более-менее сдержанным, то в школе отрывался как мог. Учиться Роберт не любил, да и поведение было у него на твердую "двоечку". Собственно за это его и исключали несколько раз из школы.

Видимо, такое отношения к школе было связано с увлечением музыкой. Актер часами просиживал штаны за фортепиано, а потом взял в руки гитару, на которой играет и до сих пор. Он был участником музыкальной группы Bad Girls и даже записал две баллады для фильма "Сумерки", в котором он и сыграл главную роль.

Кстати, а вы знали, что Роберт обожает готовить, ненавидит свои бедра и не терпит вранье? Да-да, он неоднократно говорил в интервью, что стоять у плиты - это его любимое дело. А вот, что касается вранья, актер убежден, что всегда нужно говорить только правду, чтобы не случилось.

Что касается его актерской карьеры, то известно, что Паттинсон не любит готовиться к репетициям. Он чаще всего полагается на интуицию и вживается в роль уже непосредственно на съемках. К слову, известность он получил после роли в четвертой части поттерианы "Гарри Поттер и Кубок огня".

Потом он сыграл главную роль в успешной киносаге "Сумерки". Благодаря этому он получил огромную популярность, но одновременно многие перестали воспринимать его как серьезного актера.

Однако в последующем он сумел доказать обратное. Среди самых ярких работ - "Космополис".

Также Роберт сыграл одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана "Тенет".

"Маяк"

"Дьявол всегда здесь"

"Бэтмен"

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Автор: Диана Могилевич