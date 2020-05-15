Alina Pash, Сергей Бабкин и другие артисты спели о толерантности в совместном клипе (видео)

Впервые ведущие украинские музыканты объединились вокруг идей толерантности и принятия.

Alina Pash, Сергей Бабкин, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine и инди-музыканты записали совместный Манифест Толерантности "Різні.Рівні», который призван доказать: все — разные, все — равные. Впервые ведущие украинские музыканты объединились вокруг идей толерантности и принятия.

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Пятнадцать звезд объединились и записали песню — манифест толерантности «Різні.Рівні» — чтобы через музыку донести украинцам важную мысль: мы все равны, независимо от гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

При этом к проекту может присоедениться любой желающий и с помощью виртуальной студии звукозаписи спеть вместе со звездами. В конце песни, когда поет хор, у слушателя будет 10 секунд, чтобы высказать свои слова поддержки, выразить позицию или заявить о толерантности.