Трейлер 5 сезона "Рика и Морти" / Скриншот с видео
Телеканал Adult Swim опубликовал трейлер пятого сезона юмористического анимационного сериала "Рик и Морти".
Читайте такжеСтало известно, кто сыграет в сериале про Оби-Вана Кеноби по "Звездным войнам"
Новый сезон шоу выйдет на экраны 20 июня. В анонсе трейлера канал шутит, что теперь фанаты могут начать спрашивать о дате выхода 6 сезона.
Трейлер шоу обещает возвращение старых героев и новые приключения - с обыгрыванием штампов научной фантастики и поп-культуры.
Вас также могут заинтересовать новости
- Вышел трейлер супергеройской комедии "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (видео)
- «Сокол и Зимний солдат» бьет рекорды: второй эпизод сериала получил на Rotten Tomatoes рейтинг 100% свежести
- Настоящий "Гнев человеческий": вышел первый трейлер нового фильма Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram