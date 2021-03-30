Новый сезон шоу выйдет на экраны 20 июня.

Телеканал Adult Swim опубликовал трейлер пятого сезона юмористического анимационного сериала "Рик и Морти".

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Новый сезон шоу выйдет на экраны 20 июня. В анонсе трейлера канал шутит, что теперь фанаты могут начать спрашивать о дате выхода 6 сезона.

Трейлер шоу обещает возвращение старых героев и новые приключения - с обыгрыванием штампов научной фантастики и поп-культуры.

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Автор: Дмитрий Захаров