Работу планируют представить в 2022 году.

Соавтор мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон приступил к разработке нового анимационного сериала.

Об этом пишет Variety.

Читайте такжеDisney закрывает создавшую "Ледниковый период" студиюОтмечается, что Хармон подписал контракт c компанией Fox Entertainment. А о новом шоу известно, что его действие которого происходит в Древней Греции

«Позвольте Дэну Хармону превратить мифы о ранней греческой цивилизации в удивительно резкий комментарий о сегодняшней политике, знаменитостях и поп-культуре», - заявил Майкл Торн, глава отдела развлечений Fox.

Он назвал сериал «семейной комедией», которая сможет укрепить позиции студии на рынке анимации.

Новый мультсериал: что еще известно

Название сериала пока не называется, однако в Fox планируют представить работу уже в 2022 году.

Сюжет. В анимационном сериале рассказывается о людях, богах и монстрах, которые пытаются управлять одним из первых городов мира, стараясь не поубивать друг друга.

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Автор: УНИАН